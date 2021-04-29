İstanbul’dan kaçış sürüyor! Kimi memlekete kimi otele gitti

Koronavirus önlemleri kapsamında Türkiye genelinde başlayan 17 günlük tam kapanma sürecinde vatandaşların İstanbul'dan kaçışları dün de sürdü. Önemler kapsamında başlayacak şehirlerarası seyahat yasağına takılmak istemeyen ve seyahat planlarını değiştiren vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren havalimanlarında kısmen yoğunluk oluşturdular. Sabah saatlerinden İstanbul Havalimanı'na gelen iç hat yolcularının çoğunluğunun çocuklu ailelerden oluştuğu gözlenirken yolculardan kimi memleketlerine, kime de çocukları ile birlikte tatil için otellere gitti.



EN AZINDAN BAHÇEDE OTURABİLECEĞİZ



Annesi ve 3 kardeşi ile birlikte memleketti Muş'a giden Yusuf Ali Demirer " Burada yaşıyoruz.Tam kapanma sürecini memlekette geçireceğiz. Ailecek oraya gidiyoruz. Babamız Muş'ta bizi bekliyor. Akrabalarımız orada. Orada köy havacı olacak. Orada da yasak var ama en azından bahçede oturabileceğiz" dedi.



Oğlu Emir ile birlikte Alanya'ya giden Leyla Yalçın ise "Alanya'da otelde rezervasyon yaptırdım. 18 gece kalacağım. Çocuğumun evde kalmaması ve sıkılmaması için böyle bir şey yaptım. Apartmanda yaşam zor. Ben hemşire olduğum için işten izin almak zordu. Çocuğumla zaman geçirmek istiyorum. Ani program yapmak zorunda kaldık ama uçakta de yer bulduk" diye konuştu.

Kızı Begüm ile birlikte memleketi Iğdır'a giden Özge Eroğlu da "Tekstil sektöründe çalışıyorum. Bu süreç herkesi olduğu gibi bizim sektörü de olumsuz etkiledi. Bu yasak sürecinde memlekete gidiyoruz. Evler bahçeli. Çocuklar en azından toprakla oynayabiliyorlar. Bizde gönül ister ki çalışalım ama yapacak bir şey yok. Ya evde oturacağız ya evde oturacağız. Orada da evde oturacağız" dedi