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Giriş Tarihi: 29.4.2021 13:42

Jandarmadan 6 ilçede uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Jandarmadan 6 ilçede uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 6 ilçede uyuşturucu operasyonu düzenledi. Baskında 11 şüpheli gözaltın alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4-28 Nisan tarihlerinde Torbalı, Menemen, Ödemiş, Kiraz, Bayındır ve Beydağ ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Aramalarda 1057 kök Hint keneviri, 1200 gram kubar esrar, 870 gram metamfetamin, 17 gram kenevir tohumu, 155 gram bonzai, 93 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, uyuşturucu içiminde kullanılan 4 aparat, ruhsatsız 2 tabanca ve bir av tüfeği ile silahlara ait fişekler ele geçirildi. Operasyonlarda A.İ.D, Ş.D, B.D, H.K, S.A, S.A, H.K, S.M, O.K, T.Ç. ve S.A. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.İ.D, Ş.D ve B.D. tutuklandı. Şüphelilerden H.K'nin işlemleri sürerken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Jandarmadan 6 ilçede uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
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