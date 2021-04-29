Jandarmadan kumar baskını

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ürgüp'e bağlı Ortahisar beldesi Ağıl mevkisinde bulunan bağ evinde kumar oynandığına dair ihbar aldı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bağ evine baskın yaptı.

Bağ evinde 10 kişi kumar oynarken yakalandı. Yapılan aramada 340 TL para, 370 adet iskambil kağıdı, 25 adet 55'li iskambil kutusu, 4 adet okey tahtası, 106 adet okey taşı ve 1 adet tavla ele geçirildi.

B.Ö. ve A.S. isimli şahıslar hakkında "Kumar oynamak ve kumar oynatmak için yer ve imkan sağlamak" suçundan soruşturma başlatıldı. Ayrıca 10 kişiye Kabahatler Kanunun 34. Maddesi gereğince kumar oynamak kabahatinden toplam 13 bin 336 TL ceza kesildi.

Ayrıca "Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal" suçundan da 34 bin TL ceza kesildi.