Kadir Şeker davasında flaş gelişme! Avukatları Yargıtay’a başvurdu





"Ağlama sesini duyduğu bir kadına yurttaşlık bilinci içinde insani ve vicdani değerlerle yardıma gittiği, Kadir'in kesinlikle öldürme kastı ile hareket etmediği, olayın tarafların yere düşmesi sonucu meydan geldiği, Kadir'in bir kadın daha ölmesin veya yaralanmasın diye üstün bir bilinç ile yardımcı olmak niyetiyle olayın olduğu bölgeye gitti.