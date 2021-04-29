Kahvede oyunda yakalandılar!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, İzmit ilçesinde bir iş yerinde koronavirüs tedbirlerinin ihlal edilerek oyun oynandığı ihbarı alan Kocaeli Polisi, hemen ihbara konu olan adrese baskın yaptı.
8 KİŞİYE CEZA YAZILDI
Ruhsatsız olduğu belirlenen kahvehane içerisinde, 8 şahsın sokağa çıkma yasağını ihlal ederek kahvehane içerisinde oyun oynadıkları, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri tespit edildi.
İŞLETME SAHİBİNE ADLİ İŞLEM YAPILDI
İçeride bulunanlara idari işlem yapılırken, ruhsatsız faaliyet gösteren işletme sahibi hakkında da adli işlem yapıldı.