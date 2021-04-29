Kaldırım taşından önce kumla dolandırmış

İsviçre menşeli bir firmanın Çin'deki fabrikasına 36 milyon dolarlık 326 konteyner bakır külçe yerine kaldırım taşı göndererek dolandırıcılık yapan 16 şüpheliden biri olan Vedat Ulusoy'un daha önce de benzer yöntemle Belçikalı bir firmayı 14 milyon 580 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı. Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada haklarında 9.5 yıldan 32 yıla kadar hapis cezası talep edilen sanıklardan Ulusoy'un, Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ise Belçikalı bir firmayı dolandırdığı gerekçesiyle 5 yıldır yargılandığı belirtildi. Bu davanın ise, 2014'te İstanbul'daki bakır ve metal şirketinden bin 400 ton hurda bakır almak üzere anlaşan CMR International N.V. isimli Belçikalı firmaya gönderilen 45 konteynerin içinden az miktarda bakır çıktığı, geri kalanının ise kum, talaş, bakır rengine boyanmış alüminyum, çeşitli hurdalarla doldurulduğu gerekçesiyle açıldığı belirtildi. Olayda firmanın 14 milyon 580 bin lira dolandırıldığı kaydedildi. Davada Ulusoy, "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 10 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.