Kayıp Poyraz'dan acı haber! Su deposunda ölü bulundu

İstanbul Büyükçekmece'de arkadaşlarıyla birlikte oyun oynamak için parka inen ve bir daha da kendisinden haber alınamayan 6 yaşındaki Poyraz Tok, mahalle içerisinde bulunan bir hamamın su deposunda ölü bulundu. Oğlunun ölümünde ihmal bulunduğuna işaret eden anne Sultan Kökçül "Poyraz'ı hamamın çatısına çıkarken görmüşler. Su deposunun ahşap kapağı kırılınca içine düşmüş. Bir önlem alınmış olsaydı oğlum yanımda olacaktı" diye konuştu. Polis minik Poyraz'ın ölümüne ilişkin inceleme başlattı.

Olay İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine bağlı Dizdariye Mahallesi'nde yer alan Kültür Park içerisinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre 6 yaşındaki Poyraz Tok, oyun oynamak için evden çıkarak arkadaşlarının bulunduğu parka gitti. Burada bir süre geçirdikten sonra parktaki hamamın çatısına çıkan Poyraz, ayağını bastığı ahşap zeminin çökmesiyle 4 metre derinliğindeki su deposunun içerisine düştü.

BÜTÜN MAHALLE SEFERBER OLDU

Havanın kararmasıyla Poyraz'ı eve çağırmak isteyen aile, 6 yaşındaki çocuğu bulamayınca çevrede arama çalışması başlattı. Mahalle sakinleri de arama çalışmalarına katılarak kayıp Poyraz'ı bulmak için seferber oldu. Yaklaşık 6 süren çalışmaların ardından minik Poyraz'ın cansız bedeni, parktaki hamamın su kuyusunun içerisinde bulundu. Hemen hastaneye kaldırılan Poyraz, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayata döndürelemedi.

İHMAL İDDİASI

Poyraz'ın ölümünde ihmal bulunduğunu ileri süren acılı anne Sultan Kökçül "Ben işten döndüğümde arkadaşlarıyla beraber oyun oynuyordu. Hamamın çatısına çıktığını görmüşler. Su deposunun ahşap kapağı kırılınca içine düşmüş. Kapak demirden olsaydı veya başka bir önlem alınmış olsaydı oğlum yanımda olacaktı. Hamamın dibinde merdiven var, o merdiveni oraya koymasalardı çocuğum yukarı çıkamayacaktı" diye konuştu.

Polis ekipleri, minik Poyraz'ın ölümüne ilişkin inceleme başlattı.