Kayıp Süleyman 22 saat sonra bulundu!

Tokat'a bağlı Çat beldesinin Seküdağ yaylasında hayvancılıkla uğraşan Süleyman ve Sema Yıldırım çiftinin 6 çocuğundan en küçüğü olan 1 buçuk yaşındaki Süleyman Yıldırım 28 Nisan günü akşam saat 18.30 sıralarında ağıllarının önünde oyun oynarken kayboldu. Anne ve babasının ağıla hayvanları aldığı sırada çocuklarının olmadığını fark etti. Kendi imkanlarıyla minik Süleyman'ı bulamayan ailesi,

durumu Jandarma ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen belde sakinleri, AFAD, ANDA ve jandarma ekipleri 1 detektör köpek ve termal kameraya sahip Skyranger Drone ile çocuğu bulmak için arama çalışması başlattı. Süleyman'ın (1,5) ormanda uyuyakalma ihtimali de düşünüldü ve arama çalışmaları gece boyu devam etti. Şuan bölgede arama faaliyetleri sıkı bir şekilde devam ediyor ancak henüz Süleyman'ın izine rastlanmadı.

BABA YILDIRIM: ŞÜPHELENDİĞİM BİRİ YOK

Olay anını anlatan Baba Süleyman Yıldırım, "Ahırın önündeydi. Fark ettiğimizde baktık yok, aradık bulamadık. Hepsi böyle oldu" dedi. Şüphelendiğiniz birisi var mı? Sorusuna ise baba Yıldırım, "Yok şüphelendiğim. Küçük çocuk o. Kim ne yapacak ona ya" diye yanıt verdi.

22 SAAT SONRA BULUNDU

Arama çalışmaları gün boyu sürdü ancak Minik Süleyman, kaybolduktan 22 saat sonra 10 kilometre uzaklıktaki Çat Belde Merkezinde bulundu. Bir kadın yalnız başına yürüyen çocuğu fark edip durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Yanına gidildiğinde çocuğun kayıp Süleyman olduğu anlaşıldı. Çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DURSUN KAAN VE EVRİM BULUNAMAMIŞTI

Tokat'ta Reşadiye ilçesinde, kaybolduğunda 7 yaşında olan Dursun Kağan Taşçı'dan yaklaşık 6 yıldır, Turhal ilçesi Yenisu köyünde 10 Temmuz 2018 tarihinde kaybolan 3.5 yaşındaki Evrim Atış'tan ise yaklaşık 3 yıldır haber alınamıyor.