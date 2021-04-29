Konya'da eşi ve kızını yakmıştı! O caniye kötü haber!

Konya 10. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan Ali Ay ve taraf avukatları katıldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Ay, tahliyesini istedi. Sanık avukatı Volkan Kara da müvekkilinin söz konusu eylemi gerçekleştirmediğini savunarak, tahliyesini ve beraatini talep etti.