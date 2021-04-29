Kripto para vurguncusundan organize işler





Binlerce yatırımcıyı mağdur eden Çolpan'ın, 2018'de Bandırma 17 Eylül Üniversitesi tarafından düzenlenen panele izleyici olarak katılıp, soru sorma bahanesiyle çıktığı kürsüde kendini tanıtarak öğrencilere kripto parayı anlattığı belirlendi. Fotoğraf çektirerek kendisini panelin sponsoru gibi tanıtan Çolpan, kendisine soru soran sekiz öğrenciye de kartını verip, daha sonra işe aldı.