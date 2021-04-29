Liseli Atalay'ın atık malzemelerden yaptığı tasarımlar görenleri şaşırtıyor

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki Pazarören Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 12. sınıf öğrencisi Atalay Polat, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda kullandığı yerli silah sistemi ÇNRA'ları televizyonda izleyince maketini yapmaya karar verdi. Bugüne kadar bir çok aracın birebir maketini yapmayı başaran Liseli Atalay'ın yaptığı maketler öğretmenlerinden de tam not aldı.

ATIK MALZEMELERDEN ÜRETTİ

TSK'nın Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan ÇNRA sistemli savaş araçlarını ilk kez gördüğünü belirten Atalay Polat; "Evde akşam haberleri izlerken askerlerimizin ÇNRA'lı araçlardan yaptıkları atışları izledim. O anda çok etkilendim. O anda o aracın aynısının maketini yapmaya karar verdim. Eski bilgisayar kasası, oda spreyi kutusu, eski tükenmez kalem ve karton gibi bir çok atık malzemeyi bir araya getirip ÇNRA'yı yaptım. Yaptığı savaş aracı, gerçeğinin yaptığı tüm hareketleri yapabiliyor. Namluların bulunduğu kule araç hareket halendeyken uzaktan kumanda ile hareket ettirilebiliyor. Askerlerin kullandığı savaş aracından tek farkı roket atmaması. Onun dışında aracın yapabildiği tüm manevraları yapabiliyor" diye konuştu.

BİR ÇOK ARACIN HAREKETLİ MAKETİNİ YAPTI

Atık malzemeleri değerlendirerek bir çok hareketli araç yaptığını belirten Atalay Polat; "Yaptığım araçlar içerisinde otomobil ve cip var. Ayrıca hızar motorundan traktörde yaptım. Traktör benzinliydi ve hareket ediyordu. Hatta bir ara çapa makinesi olarak ta kullandık. Bu aracın dışında sadece suyla çalışan bir aracımda vardı. Basınçla gelen su dinamoyu hareket ettiriyordu. Dinamonun ürettiği elektrik ise araca hareket kabiliyeti kazandırıyordu. Bu traktörün ardından hidrolik sistemli bir de kepçede ürettim. Son çalışmam ise ÇNRA savaş aracı oldu" dedi.

"ŞİMDİKİ HEDEFİM PATLAYAN FREN SİSTEMLERİ"

Bugüne kadar bir çok maket aracı atık malzemelerle sıfır maliyetle ürettiğini belirten lise öğrencisi Atalay Polat, kendisine fırsat verilmesi durumunda daha ciddi projelerinin de bulunduğunu söyledi. Özellikle freni boşalan otobüslerin fren boşaldıktan sonra kendiliğinden durmasını sağlayan bir proje hazırladığını kaydeden Atalay Polat; "Şuanda bu projem üzerinde önemli yol kat ettim. Çizimlerim dahil bir çok kısmı tamam. Haberlerde bir çok kez freni boşalan otobüs yada kamyonların kaza haberlerini izledim. Bu haberlerden sonra böyle bir proje üzerinde çalışmaya başladım. Projemi hala geliştirmeye devam ediyorum. Zamanla çok güzel işler çıkaracağım" diye konuştu.

İMKAN VERİLİRSE DAHA FAZLASINI BAŞARIR

Atalay Polat'ın 12. Sınıfta yabancı diler bölümünde okuduğunu belirten Pazarören Anadolu Lisesi Müdürü Hayrettin Acet ise; "Atalay'ın önceleri oyuncak tarzında bir şeyler yaptığını zannediyorduk. Daha sonra Atalay yaptığı maket araçları atık malzemelerden ürettiğini bize söyledi. Bizde bunun üzerine okulda Atalay'a mini bir atölye tahsis ettik. Atalayy daha önce çalışmalarını evde yapıyordu. Artık şimdi okulda kendisine ait bir atölyesi var. Hızar motorundan bir traktör yaptı. Hatta bu traktörle çapa bile yapabiliyordu. Devamında haberlerde izlediği ÇNRA aracını yaptı. Bu maket araç gerçeğiyle bire bir aynı harekeleri yapabiliyor. Atalay gibi gençler ülkemizin en değerli sermayesidir. Yerli ve milli teknolojiler konusunda milletimizin çağ atladığı bu günlerde Atalay'a gerekli imkanların sağlanması durumunda ülkemize çok şeyler katacağına inanıyorum" dedi.