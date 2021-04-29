Minik Arif'in kahreden ölümü! Hareketsiz halde bulundu

Sudan çıkarılan, ancak yaşam belirtisi göstermeyen Arif Emir için sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen sağlık ekipleri Arif Emir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Oruç çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan Arif Emir'in cenazesi işlemleri için morga konuldu.