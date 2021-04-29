Namlunun önüne atladım eşimi kurtaramadım

Burdur'un Karayvatlar Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki Mehmet Işık ve Hatice Işık çiftinin bulunduğu şarküteriye önceki akşam saat 17.30 sıralarında yanında av tüfeğiyle gelen Ramazan Topay henüz bilinmeyen nedenle, Hatice Işık'a yanında getirdiği pompalı tüfeğin namlusunu doğrulttu.

Eşi Mehmet Işık eşine saldıran Ramazan Topay'a engel olmak için atıldıysa da tüfek arka arkaya patladı. Kanlar içinde yere yığılan 2 çocuk annesi Hatice Işık yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Korkunç cinayetin ardından kaçan Topay, kaçtığı Çobanevi mevkisinde yakalanarak gözaltına alındı.



Katil zanlısı Ramazan Topay

EŞİMİN İŞYERİNE UĞRAMIŞTIM

Mermer işinde çalışan Mehmet Işık, iş çıkışı eşinin yanına uğradığı sırada cinayetin meydana geldiğini söyledi. Ramazan Topay'ın 4 el ateş ettiğini belirten acılı eş Mehmet Işık, "Eşimi kurtarmak için çok uğraştım. Kendimi namlunun önüne attım ancak katil arka arkaya tetiğe basarak eşimi öldürdü. 5 ve 3 yaşında iki kızım annesiz kaldı." dedi.



Hatice Işık

SORGUSU SÜRÜYOR

Cinayet sonrası tüfeği olay yerinde bırakarak kaçan Ramazan Topay, Bucak ilçesi Çobanevi mevkisinde güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Topay'ın emniyette sorgusun ardından çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alınan 2 çocuk annesi Hatice Işık'ın cenazesi Bucak ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.