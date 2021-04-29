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Giriş Tarihi: 29.4.2021 10:04

Neredesin Asaf! onu arıyor...

AA
Neredesin Asaf! Tokat onu arıyor...

'ta, 2 yaşındaki evinin önünde oynarken sırra kadem bastı. Paniğe kapılan ailesi jandarmayı aradı. Ekipler bölgede çalışma başlattı...

Merkeze bağlı Çat beldesinde 2 yaşındaki Süleyman Asaf Yıldırım'ın Seki Dağı mevkisinde bulunan evlerinin önünde oynarken kaybolması üzerine dün akşam başlatılan arama çalışmalarından şu ana kadar sonuç alınamadı.

Bölgede devam eden arama çalışmalarına 100 kişilik Jandarma Özel Harekat (JÖH) timi ve AFAD ekiplerinin yanı sıra arama kurtarma kuruluşlarından gönüllüler ile vatandaşlar katılıyor.

Çocuğun kaybolduğu yer ile belde genelinde devam eden arama çalışmalarına dronlarla da destek veriliyor.

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Neredesin Asaf! Tokat onu arıyor...
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