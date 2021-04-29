Oğlunun doğum günü alışverişine giderken kaza yaptı! Metrelerce sürüklenerek can verdi

Antalya'daki korkunç kaza, öğle saatlerinde Finike- Kumluca karayolunda meydana geldi. Zeynep Apçin, oğlunun doğum günü öncesi 07 ZBZ 06 plakalı otomobiliyle alışveriş için yola çıktı.
METRELERCE SÜRÜKLENDİ, OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Apçin'in otomobiline, sinyalizasyon ışıklarının bulunduğu kavşakta E.A. yönetimindeki 07 TDE 08 plakalı kamyon çarptı. Kamyonun metrelerce önünde sürüklediği otomobil, hurdaya döndü. Kazada, otomobil sürücüsü Zeynep Apçin yaşamını yitirdi, oğlu Cemil (5) ile yakınları Selda (41), Emine (25), Hatice (15) ve Arife Miray Apçin (5) yaralandı.
YARALILAR İÇİN HELİKOPTER AMBULANS GÖNDERİLDİ
Yaralılar, çağırılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Arife Miray Apçin ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edildi. Kamyon şoförü E.A. ise gözaltına alındı.