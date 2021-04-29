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Giriş Tarihi: 29.4.2021 18:08 Son Güncelleme: 29.4.2021 18:13

Oğlunun doğum günü alışverişine giderken yaptı! Metrelerce sürüklenerek can verdi

DHA
Oğlunun doğum günü alışverişine giderken kaza yaptı! Metrelerce sürüklenerek can verdi

'nın Finike ilçesinde oğlunun doğum günü alışverişine giden 31 yaşındaki , kavşakta kamyon ile çarpıştı. Kamyonun metrelerce önünde sürüklediği otomobilin sürücüsü Zeynep Apçin yaşamını yitirdi, oğlunun da aralarında bulunduğu 5 yakını yaralandı.

Antalya'daki korkunç kaza, öğle saatlerinde Finike- Kumluca karayolunda meydana geldi. Zeynep Apçin, oğlunun doğum günü öncesi 07 ZBZ 06 plakalı otomobiliyle alışveriş için yola çıktı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ, OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Apçin'in otomobiline, sinyalizasyon ışıklarının bulunduğu kavşakta E.A. yönetimindeki 07 TDE 08 plakalı kamyon çarptı. Kamyonun metrelerce önünde sürüklediği otomobil, hurdaya döndü. Kazada, otomobil sürücüsü Zeynep Apçin yaşamını yitirdi, oğlu Cemil (5) ile yakınları Selda (41), Emine (25), Hatice (15) ve Arife Miray Apçin (5) yaralandı.



YARALILAR İÇİN HELİKOPTER AMBULANS GÖNDERİLDİ

Yaralılar, çağırılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Arife Miray Apçin ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edildi. Kamyon şoförü E.A. ise gözaltına alındı.



KAZA ANI KAMERADA

Bu arada kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde kavşakta bekleyen otomobilin bir süre sonra hareket ettiği, bu sırada kamyonun otomobile çarpıp metrelerce önünde sürüklediği görüldü.

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Oğlunun doğum günü alışverişine giderken kaza yaptı! Metrelerce sürüklenerek can verdi
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