Olaylı avukat mahkemeyi birbirine kattı!

Geçtiğimiz aylarda görülen bir duruşma esnasında kadın hakime yönelik sözlü şiddet içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle hakkında hem adli hem de idari soruşturma başlatılması talep edilen Avukat Aker Çıtak'ın adı yine benzer bir olayla anıldı.

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde yaşanan skandal olay 'duruşma tutanağı'na yansıdı. Tutanakta, duruşma esnasında sanık müdafii olarak orada bulunan Avukat Aker Çıtak'ın sürekli bağırarak tanık dinletme talebinin olduğu ifade edildi. Çıtak'ın daha önceki tanık dinletme talebinin reddine karar verilmesine rağmen duruşma bekleme salonunda hazır olduğunu söylediği tanığın duruşmada mahkemece dinlenildiği belirtildi.

BAĞIRA BAĞIRA DÜZENİ BOZDU

Diğer tanığın davetiye ile duruşmaya çağrılması gerektiğini bağıra bağıra söylediği, sürekli sesini yükselterek duruşmanın düzen ve disiplinini bozduğu anlatıldı. Hatta bağırarak katılanın mütalaaya karşı beyanda bulunmasına engel olduğu, sürekli tanık dinletme talebi ile alakalı karar verilmesi gerektiğini, bu hususta daha önceki duruşmada karar verildiği açıklanmasına rağmen yine sesini yükselttiği anlatıldı.

"BÖYLE HAKİMLİK YAPILMAZ"

Çıtak'ın "Böyle hakimlik yapılmaz, sen ne biçim hakimsin, neden korkuyorsunuz, işinize gelmiyor değil mi tanık, dinlemiyorsunuz" dediği ve bu nedenle bağrışmalar ve davranışları nedeniyle duruşmaya ara verildiği kaydedildi.

DURUŞMAYI BİRBİRİNE KATTI

Ara verilme kararının açıklanmasına rağmen gerek mahkemece gerekse mübaşir tarafından dışarıya çıkması istenildiğinde Çıtak'ın duruşma salonundan çıkmayacağını beyan ettiği, bu esnada güvenlik çağrılması üzerine güvenlik görevlilerinin gelmesi ile duruşma salonundan izin almaksızın bağıra çağıra kapıyı çarparak duruşma devam ederken çıkıp gittiği anlatıldı.

Duruşma sonunda Avukat Aker Çıtak'ın duruşma zaptına geçen eylemleri nedeniyle 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından soruşturma yürütülebilmesi için İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Ayrıca Çıtak'ın duruşma düzen ve disiplinine aykırı eylemleri ve suç teşkil edebilecek eylemleri dolayısıyla gerekli disiplin soruşturmasının yürütülmesi için bağlı bulunduğu Baro teşkilatına ihbarda bulunulmasına hükmedildi.