Örgüt lideri tapu memuru

ANKARA'DA kamu arazilerinin satışını yapma vaadiyle ağlarına düşürdükleri kişileri tam 300 milyon lira dolandıran suç örgütünün lideri Atakan Avcı'nın tapu memuru olduğu ortaya çıktı. Avcı'ya 7 milyon lira kaptıran Gökhan Y.'nin dolandırıcılıkta iyi para olduğunu görmesi üzerine şirketindeki çalışanları ile birlikte suç örgütüne katılarak dolandırıcılık yapmaya başladığı belirlendi. Örgüt üyelerinden kamu kurumunda temizlik görevlisi olarak çalışan Hasan A.'nın ise bir yılda iş adamına dönüştüğü kaydedildi. Lüks araçlara binen Hasan A.'nın villada yaşamaya başladığı belirtildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si cezaevine gönderildi.