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Giriş Tarihi: 29.4.2021 18:53 Son Güncelleme: 29.4.2021 18:53

Orman yangını mahalleli polis işbirliği ile söndürüldü

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Orman yangını mahalleli polis işbirliği ile söndürüldü

’te ormanlık alanda çıkan yangın vatandaşın ve polisin işbirliği ile ilk müdahale yapılarak kısa sürede kontrol altına alındı.  Olay yerine gelen itfaiye ise ormanda soğutma çalışması yaptı.

Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan Aydos Ormanı'nda kim tarafından çıkarıldığı henüz belirlenemeyen yangın saat 15.00 sıralarında çıktı.

Ormanda yükselen dumanları gören mahalle sakinleri hemen olay yerine koştu. Alevler kısa sürede 2 dönümlük alana yayıldı. Vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdikten sonra ellerindeki kürek ve ağaç dallarıyla alevlere müdahale etmeye başladı. Olay yerine gelen polisler ise mahalle sakinleriyle birlikte yangına müdahale etti. Yangın kısa süre sonra kontrol altına alınırken bölgeye gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Mahalle sakinleri yangının çıktığı bölgede çocukların sigara içtiğini gördüklerini söylediler.

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Orman yangını mahalleli polis işbirliği ile söndürüldü
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