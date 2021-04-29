Otizmli oğlu için verdiği mücadele film oldu

İstanbul'da 22 yıllık polis Yılmaz Suvacı'nın hayatı 2004'te otizmli olarak dünyaya gelen oğlu Mehmet ile birlikte değişti. Yaşam standartlarını evladına göre şekillendiren baba Suvacı, 17 yıldır evladıyla birlikte verdiği mücadeleyi, "Ya Ben Ölürsem" adıyla senaryolaştırdı. Film, vizyona girmek için gün sayarken, SABAH'a konuşan Suvacı şunları söyledi:Otizm bir yangın. Öyle bir yangın ki dünyanın tüm denizleri, nehirleri, ırmakları, dereleri bir araya gelse alevini söndüremeyeceği bir yürek yangını. Oğlum görsel hafıza açısından dâhi. Ama bakkala gidip ekmek dahi alamıyor.Neden böyle bir film? Engelli bireyler arasında en dezavantajlı grup zihinsel engelliler. Dünya onların hayat hikâyelerini hep dâhi çocuklar olarak lanse etti. Ama hakikatte hiçbirimizin oğlu mucize doktor değil. Ben, otizmin zorluklarını aile kavramı üzerinden anlatmak istedim.YILMAZ Suvacı'nın da ortak olduğu 23 Film Yapım ortaklığı ile çekilen filmin yönetmenliğini Faik Ahmet Akıncı yaparken oyuncu kadrosunda ise Reha Özcan, Müfit Can Saçıntı, Çiğdem Aysu, Cenan Çamyurdu, Güliz Gündüz, Barış Koçak, Gizem Çıracı gibi isimler yer alıyor. Filmin yayınlanan fragmanı ise büyük ilgi gördü.