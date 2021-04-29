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Giriş Tarihi: 29.4.2021 16:06

Otoyol bile kilitlendi

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Otoyol bile kilitlendi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanmaya saatler kala arasındaki 4 şeritli duble otoyol bile adeta kilitlendi.

Bugün saat 19.00 itibari başlayacak olan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına sayılı saatler kala Bursa İzmir Otobanı'nda kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler yol boyu üzerinde belirli alanlarda tedbir alarak trafiğin akışını sağlamaya çalışıyor. Bu kapsamda emniyet şeridini kullanan bazı araçlar durdurularak cezai işlem uygulanıyor. Ayrıca otoyol üzerindeki bazı kesimlerde yol yapım çalışmalarının devam etmesi nedeniyle de trafik sıkışıklığının arttığı öğrenildi.

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Otoyol bile kilitlendi
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