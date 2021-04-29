Bakır külçe yerine kaldırım taşı göndermişti... Bir vukuatı daha ortaya çıktı

İsviçre menşeli firmanın Çin'deki fabrikasına 326 konteynır bakır külçe yerine kaldırım taşı gönderen 16 kişi hakkında geçtiğimiz günlerde Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Bu davada "suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma", "özel belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 9,5 yıldan 32 yıla kadar hapsi istenen sanıklardan Vedat Ulusoy'un daha önce de Belçikalı bir firmayı dolandırma suçundan yargılandığı ortaya çıktı. Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bu dava dosyasına göre, Belçikalı firmanın dolandırılması şöyle oldu:





KONTEYNERLER RADYOAKTİF UYARI VERDİ



CMR International N.V. isimli Belçikalı firma, İstanbul'daki bir bakır ve metal şirketi ile bin 400 ton hurda bakır almak için anlaştı. Belçikalı firmaya, istedikleri hurda bakırın 45 konteynır halinde gönderildiği bildirildi. Belçika limanına ulaşan konteynırlardan radyoaktif uyarı alınması üzerine 3 konteynır açıldı. İçlerinde az miktarda bakır olduğu, geri kalanının kum olduğu görüldü. Bunun üzerine diğer 42 konteynır da Gemi Ticaret Mahkemesi aracılığıyla, bilirkişi marifetiyle açıldı. Bu konteynırların içinde de bakır harcı, mikroçip, talaş, bakır rengine boyanmış alüminyum, tel ve elektrik kabloları, kum ve çeşitli ebatlarda hurdalar ve gazete kağıtlarına rastlandı. Konteynırlara çok az miktarda bakır hurdası konulduğu belirlendi. 2014 yılında gerçekleşen olayda Belçikalı firmanın 14 milyon 580 bin lira dolandırıldığı kaydedildi.





3 YIL 4 AY HAPİS VE 10 BİN LİRA PARA CEZASI



Belçikalı firma dolandırıldıklarını belirterek Türkiye'de adli makamlara başvurdu. Savcılık, İstanbul merkezli bakır şirketinin yetkilisi Vedat Ulusoy ile gümrük müşaviri Kayahan Kartal E. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa aykırı davranma", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından dava açtı.



5 yıldır süren bu davayı Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi karara bağladı. Mahkeme sanıklardan Kayahan Kartal E.'nin beraatine karar verirken, Vedat Ulusoy'u ve "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 10 bin lira adli para cezasına çarptırdı.





KALDIRIM TAŞININ DA HESABINI VERECEK



Öte yandan, Vedat Ulusoy'un, İsviçre menşeili "Mercuria" firmasını dolandırma suçundan yargılanmasına, önümüzdeki günlerde Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak. Bu dava kapsamında tutuklu olan Vedat Ulusoy ile birlikte toplam 16 sanık, İsviçreli firmanın Çin'deki fabrikasına 36 milyon dolarlık bakır külçe yerine kaldırım taşı göndermekle suçlanıyor.