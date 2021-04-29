Polis baskınından kaçarken çukura düşen sağlık memuru öldü

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Nalçacı Caddesi üzerinde bulunan bir kafede kısıtlama saatlerinde faaliyetin devam ettiği yönünde ihbar alan polis ekipleri harekete geçti. Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve çarşı mahalle bekçileri kafeye baskın düzenledi. İçeride nargile içtiği tespit edilen 4 kişiye cezai işlem uygulandı.

Polis denetimlerini tamamlayıp, kafeden ayrılacağı sırada kafe çalışanları bodrum katta bulunan müştemilattaki üstü açık kanalizasyon çukuru içerisinde bir kişinin olduğunu söyledi. Bunun üzerine bodrum kata inen polis, içerisinde 1 metre su bulunan çukur içerisinde Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde sağlık memuru olarak çalışan 33 yaşındaki Tevfik Sevi'nin cansız bedeni ile karşılaştı.

Sevi'nin kafede nargile içtiği, baskın sırasında kaçıp bodrum katına indiği ve bu sırada çukura düştüğünü belirledi.

Evli ve 2 çocuk babası Sevi'nin cenazesi itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.