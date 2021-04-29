Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ramazan pidesinin içinden çıktı! Şoka uğradı!
Giriş Tarihi: 29.4.2021 09:48 Son Güncelleme: 29.4.2021 10:45

pidesinin içinden çıktı! Şoka uğradı!

İHA
Ramazan pidesinin içinden çıktı! Şoka uğradı!

'in Kemalpaşa ilçesinde bir fırından pidesi alan Mehmet Şençakır, iftar vaktinde aldığı pidenin içerisinden 3 santimlik vida çıkınca neye uğradığını şaşırdı. Şençakır, "Yemiş olsaydık daha büyük sorunlar oluşabilirdi" dedi...

Kemalpaşa ilçesi Ören Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Şençakır (61) adlı bir vatandaş, iftar için bir fırından Ramazan pidesi satın aldı. Şençakır, daha sonrada evinde ailesiyle iftar saatini bekledi.

Ezanın okunmasıyla orucunu açan Şençakır, bu sırada aldığı pideden yemeye başladı. 61 yaşındaki adam bir müddet sonra ise pidenin içerisinde 3 santimlik bir vida olduğunu fark etti. Şençakır, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

İftarlık pidenin içinden 3 santimlik vida çıktı | Video


Ertesi gün pideyi aldığı fırına uyarı yapmak için giden Mehmet Şençakır, fırın sahiplerinin kendisini umursamadığını iddia etti. Pideyi yemesi halinde sorun oluşabileceğini ifade eden Şençakır, şöyle konuştu: "Allah korusun eğer o pideyi yemiş olsaydık daha büyük sorunlar oluşabilirdi. Fırının denetlenmesi için yetkili mercilere şikayette bulundum."

ARKADAŞINA GÖNDER
Ramazan pidesinin içinden çıktı! Şoka uğradı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA