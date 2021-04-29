Rus uyruklu kadın camdan atladı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde Şirintepe Mahallesi'nde dün saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Rus uyruklu Tatyana A., cadde üzerindeki yaşadığı 4 katlı bir binanın 2. katının penceresine çıktı. İntihara teşebbüs eden kadını vatandaşlar ikna etmeye çalıştı. Kadın vatandaşların ikna çabalarına yanıt vermeyince kendini önce aşağıya sarkıttı ardından da aşağıya bıraktı. Yaklaşık 10 metreden vatandaşlar tarafından açılan battaniyeye düşen kadın başından hafif yaralı şekilde kurtuldu. Yaşanan panik anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.