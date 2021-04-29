Sahte paralar ile jandarmaya takıldı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu, İstanbul'dan temin ettiği sahte paraları Kocaeli'de piyasaya sürmek için getiren A.Y. yapılan takıp sonucu Gebze Mollafenari mahallesinde kullandığı motosikleti üzerinde durdurdu.

Motosiklette yapılan arama neticesinde; 86 adet farklı seri numaralı sahte 200 Türk lirası,15 adet aynı seri numaralı 100 Türk lirası, 4 adet aynı seri numaralı sahte 100 Amerikan doları olmak üzere toplam 101 adet Türk lirası ve 4 adet 400 Amerikan doları ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.Y. isimli şahsın Jandarma Komutanlığında sorgusunun devam ettiği öğrenildi.