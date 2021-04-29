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Giriş Tarihi: 29.4.2021 13:53

Sahte tapuyla villa satmaya çalışan 5 kişiye gözaltı

DHA
Sahte tapuyla villa satmaya çalışan 5 kişiye gözaltı

’nın ilçesinde sahte tapu senediyle 3 villayı satmaya çalıştığı öne sürülen 5 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Büro Amirliği ekipleri, sahte tapu senediyle kendilerine 3 villayı satmaya çalışan kişilere 5 milyon 250 bin TL ödeme yapan 4 kişinin şikayeti üzerine harekete geçti. Ekipler, belirlenen adreslere yapılan baskınlarla, 4 villayı toplam 75 milyon TL'ye satmaya çalışan, aralarında emlakçı, taksici ve inşaat sektörü çalışanlarının da bulunduğu O.İ, A.S, A.Ş., S.K. ve A.S.'yi gözaltına aldı.

Bodrum Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Sahte tapuyla villa satmaya çalışan 5 kişiye gözaltı
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