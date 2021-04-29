Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı

Kaza iftar saatinde Şanlıurfa-Akçakale yolu büyük han köyü civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz sürücü ve plakası öğrenilemeyen beyaz renkli otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi nedeniyle karşı şeride geçerek, Urfa istikametine seyir halinde olan otomobille kafa kafaya çarpıştı. Her iki otomobilin de hurdaya döndüğü feci kazada, 1'i ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. kazayla ilgili soruşturma başlattı.