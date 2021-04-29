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Giriş Tarihi: 29.4.2021 15:54

'da korkunç olay! Önce husumetlisini öldürdü sonra...

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa'da korkunç olay! Önce husumetlisini öldürdü sonra...

'da aralarında daha önceden husumet bulunan Hasan S. ve Abdurrahman K., yolda karşılaşınca kavga çıktı. Büyüyen kavgada kan aktı. Abdurrahman K. belindeki tabancayla önce Hasan S.’yi vurarak öldürdü sonra silahı kendi başına dayayıp ateş etti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Sırameşeler Mahallesi'nde daha önce otomobil ile bisiklete zarar verme meselesi yüzünden aralarında tartışma yaşanan Hasan S. ve Abdurrahman K. aynı mahallede yeniden karşılaştı.

İkili arasında yeniden başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Öfkeli Abdurrahman K. belindeki tabancayı çıkararak Hasan S.'ye 6 el ateş etti. Öfkeden gözü dönen adam daha sonra tabancayı kendi başına dayayarak intihar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan iki kişi ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Hasan S. yaşamını yitirirken, ağır yaralı olan Abdurrahman K.'nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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Bursa'da korkunç olay! Önce husumetlisini öldürdü sonra...
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