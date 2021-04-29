Bursa'da korkunç olay! Önce husumetlisini öldürdü sonra...

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Sırameşeler Mahallesi'nde daha önce otomobil ile bisiklete zarar verme meselesi yüzünden aralarında tartışma yaşanan Hasan S. ve Abdurrahman K. aynı mahallede yeniden karşılaştı.

İkili arasında yeniden başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Öfkeli Abdurrahman K. belindeki tabancayı çıkararak Hasan S.'ye 6 el ateş etti. Öfkeden gözü dönen adam daha sonra tabancayı kendi başına dayayarak intihar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan iki kişi ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Hasan S. yaşamını yitirirken, ağır yaralı olan Abdurrahman K.'nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.