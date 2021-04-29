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Giriş Tarihi: 29.4.2021 17:00 Son Güncelleme: 29.4.2021 17:10

| 'da feci kaza! Doğum günü alışverişine gidiyorlardı...

DHA
SON DAKİKA HABERİ | Antalya'da feci kaza! Doğum günü alışverişine gidiyorlardı...

: Finike ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı. Oğluna doğum günü alışverişine giden Zeynep Apçin'in (31) kullandığı otomobile kavşakta kamyon çarptı. Kamyonun önünde metrelerce sürüklediği otomobilin sürücüsü Zeynep Apçin, hayata gözlerini kapadı. Oğlunun da aralarında bulunduğu 5 yakını ise yaralandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri:Antalya'da yaşanan korkunç kaza, öğle saatlerinde Finike- Kumluca karayolunda meydana geldi. Zeynep Apçin, oğlunun doğum günü öncesi 07 ZBZ 06 plakalı otomobiliyle alışveriş için yola çıktı.

Apçin'in otomobiline, sinyalizasyon ışıklarının bulunduğu kavşakta E.A. yönetimindeki 07 TDE 08 plakalı kamyon çarptı.

Kamyonun metrelerce önünde sürüklediği otomobil, hurdaya döndü. Kazada, otomobil sürücüsü Zeynep Apçin yaşamını yitirdi, oğlu Cemil (5) ile yakınları Selda (41), Emine (25), Hatice (15) ve Arife Miray Apçin (5) yaralandı.



AMBULANS HELİKOPTERLE ANTALYA'YA GÖNDERİLDİ

Yaralılar, çağırılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Arife Miray Apçin ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edildi.
Kamyon şoförü E.A. ise gözaltına alındı.




KAZA ANI KAMERADA

Bu arada kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde kavşakta bekleyen otomobilin bir süre sonra hareket ettiği, bu sırada kamyonun otomobile çarpıp metrelerce önünde sürüklediği görüldü

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SON DAKİKA HABERİ | Antalya'da feci kaza! Doğum günü alışverişine gidiyorlardı...
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