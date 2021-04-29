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Giriş Tarihi: 29.4.2021 13:48 Son Güncelleme: 29.4.2021 13:55

: aşısıyla ilgili flaş gelişme! Eylül ayında gelecek

İHA
Son dakika haberi: BioNTech aşısıyla ilgili flaş gelişme! Eylül ayında gelecek

Son dakika haberleri... ABD’li ilaç şirketi ile Covid-19 aşısını geliştiren ’in CEO’su Prof. Dr. , Covid-19 aşısının bebekler için yapılan test sonuçlarının Eylül ayına kadar gelmesini beklediğini söyledi.

Son dakika haberleri... BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin Covid-19 aşısının çocuklar için yapılan deneme sonuçlarına ilişkin Alman gazetesine açıklamalarda bulundu.

Şahin verileri değerlendirmenin 4-6 hafta sürdüğünü ifade ederek, "Temmuz ayında 5-12 yaş arası çocuklar için, Eylül ayında ise daha küçük çocuklar için ilk sonuçlar alınabilir" dedi. "Her şey yolunda giderse, verileri değerlendirdikten hemen sonra farklı ülkelerde ilgili yaş grubundaki tüm çocuklar için aşı onayına başvurabileceğiz" ifadelerini kullanan Şahin, 12 yaş ve üstü çocuklar için Avrupa İlaç Ajansı'na başvuru öncesi son aşamada olduklarını söyledi.

İki doz olarak uygulanan Pfizer-BioNTech aşısı 16 yaş ve üzeri kişilerde kullanım için onay almıştı. Öte yandan, Mart ayında ABD'li ilaç devi Pfizer tarafından yapılan açıklamada, Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile korona virüse karşı ortak üretilen aşının 12-15 yaş arası çocuklarda yüzde 100 etkili olduğu belirtilmişti.

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Son dakika haberi: BioNTech aşısıyla ilgili flaş gelişme! Eylül ayında gelecek
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