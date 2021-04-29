Son dakika haberi: BioNTech aşısıyla ilgili flaş gelişme! Eylül ayında gelecek

Şahin verileri değerlendirmenin 4-6 hafta sürdüğünü ifade ederek, "Temmuz ayında 5-12 yaş arası çocuklar için, Eylül ayında ise daha küçük çocuklar için ilk sonuçlar alınabilir" dedi. "Her şey yolunda giderse, verileri değerlendirdikten hemen sonra farklı ülkelerde ilgili yaş grubundaki tüm çocuklar için aşı onayına başvurabileceğiz" ifadelerini kullanan Şahin, 12 yaş ve üstü çocuklar için Avrupa İlaç Ajansı'na başvuru öncesi son aşamada olduklarını söyledi.