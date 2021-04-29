Genç hemşirenin acı sonu! Kafe baskınından kaçarken...





Bu arada, polisin, CİMER'e gelen ihbar üzerine 20 Nisan'da aynı kafeye baskın yaptığı, nargile içip, okey oynadığı tespit edilen 10 kişi hakkında 'sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kurulanını ihlal' suçlarından 63 bin lira para cezası uyguladığı ortaya çıktı. İş yeri sorumluları hakkında da nargile tüketildiğiyle ilgili tutanak hazırlanıp, iş yerinin mühürlendiği belirtildi.