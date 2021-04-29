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Giriş Tarihi: 29.4.2021 11:57 Son Güncelleme: 29.4.2021 12:28

Genç hemşirenin acı sonu! Kafe baskınından kaçarken...

DHA
Genç hemşirenin acı sonu! Kafe baskınından kaçarken...

'da acı bir olay yaşandı. Polis, bir kafeye baskın yaptı. Ekiplerin geldiğini gören hemşire Tevfik Sevi (33) ise kaçmaya başladı. İş yerinin zemin katındaki foseptiğe düşen genç sağlık çalışanı, kurtarılamadı. İşte son dakika haberinin yürek yakan detayları...

Olay, gece yarısı sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nalçacı Caddesi'nde meydana geldi. Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, salgın tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kafenin açık olduğu ve içeride nargile içildiği bilgisine ulaştı. Ekipler, kafeye baskın yaptı.

Bu sırada içeride bulunan erkek hemşire Tevfik Sevi, polisin geldiğini görünce kaçmak için iş yerinin zemin katındaki bölüme indi. Sevi, burada içinde yaklaşık 1 metre su bulunan foseptiğe düştü.


Polis, kafede karşılaştığı 4 kişiye 'sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafeyi ihlal' suçlarından idari para cezası uyguladı. Polis işlem yaptıktan sonra iş yerinden ayrılmak üzereyken kafe çalışanlardan birisi, zemin kattaki foseptikte bir kişinin olduğunu söyledi. Bunun üzerine itfaiyeye haber verildi. Gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Tevfik Sevi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.


Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nde görev yapan 2 çocuk babası Tevfik Sevi'nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.



Bu arada, polisin, CİMER'e gelen ihbar üzerine 20 Nisan'da aynı kafeye baskın yaptığı, nargile içip, okey oynadığı tespit edilen 10 kişi hakkında 'sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kurulanını ihlal' suçlarından 63 bin lira para cezası uyguladığı ortaya çıktı. İş yeri sorumluları hakkında da nargile tüketildiğiyle ilgili tutanak hazırlanıp, iş yerinin mühürlendiği belirtildi.

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Genç hemşirenin acı sonu! Kafe baskınından kaçarken...
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