Son dakika haberi... Kısıtlamalardan muaf olanlar dikkat! Tam kapanmada açık olacak...

3- İhtiyaç halinde aşağıdaki konular ve sağlık çalışanlarının çocuklarına hizmet veren bakıcıların muafiyeti başta olmak üzere pandemi ile mücadele kapsamındaki iş ve işlemlerle ilgili olarak İl Hıfzıssıhha Kurullarına karar veya kararlar almak üzere teklifte bulunulacaktır.

4- Kreş bulunmayan veya kreş imkânı yetersiz olan yerler ile bakıcısı olmayan çalışanlarımız için 5., 6. ve 7. maddedeki tedbirlerin uygulanmasına gayret edilecektir.