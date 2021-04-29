Son dakika haberi...Kazakistan Nevşehir Konsolosu Halil Uluer'in kaza anı ortaya çıktı! O anlar MOBESE'ye böyle yansıdı!

Öte yandan Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde önceki gün meydana gelen ve Kazakistan Fahri Konsolosu ve iş insanı Halil Uluer ile 4 kişinin yaşamını yitirdiği kaza anı otoyoldaki MOBESE kamerasına yansıdı.

Kazakistan Fahri Konsolosu Halil Uluer ile 4 kişinin yaşamını yitirdiği kaza anı kamerada | Video