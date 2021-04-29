Son dakika haberi...Kazakistan Nevşehir Konsolosu Halil Uluer'in kaza anı ortaya çıktı! O anlar MOBESE'ye böyle yansıdı!

Son dakika:Kocaeli'nde önceki gün korkunç bir kaza yaşandı. Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit Akmeşe mevkiinde meydana gelen kazada; İstanbul yönüne giden Kazakistan Nevşehir Konsolosu Halil Uluer yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dijital yol bilgilendirme tabelasının bulunduğu direğe çarptı.
Kazada, konsolosluğa ait otomobilde sürücü Halil Uluer ile yanında bulunan eşi Fatma Uluer, iş insanı Ahmet Demirhan ve eşi Ayşe Demirhan hayatlarını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenler dün toprağa verildi.
Öte yandan Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde önceki gün meydana gelen ve Kazakistan Fahri Konsolosu ve iş insanı Halil Uluer ile 4 kişinin yaşamını yitirdiği kaza anı otoyoldaki MOBESE kamerasına yansıdı.
Kazakistan Fahri Konsolosu Halil Uluer ile 4 kişinin yaşamını yitirdiği kaza anı kamerada | Video