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Giriş Tarihi: 29.4.2021 09:13 Son Güncelleme: 29.4.2021 09:25

haberi... Konsolosu 'in kaza anı ortaya çıktı! O anlar MOBESE'ye böyle yansıdı!

AA
Son dakika haberi...Kazakistan Nevşehir Konsolosu Halil Uluer'in kaza anı ortaya çıktı! O anlar MOBESE'ye böyle yansıdı!

haberleri: Konsolosu , önceki gün kaza yaptı. Korkunç kazada Uluer ile yanındaki üç kişi hayata gözlerini kapadı. Bugün ise kaza anının MOBESE kayıtları çıktı. İşte yürekleri yakan kazanın görüntüleri ve son dakika haberinin ayrıntıları

Son dakika:Kocaeli'nde önceki gün korkunç bir kaza yaşandı. Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit Akmeşe mevkiinde meydana gelen kazada; İstanbul yönüne giden Kazakistan Nevşehir Konsolosu Halil Uluer yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dijital yol bilgilendirme tabelasının bulunduğu direğe çarptı.

Kazada, konsolosluğa ait otomobilde sürücü Halil Uluer ile yanında bulunan eşi Fatma Uluer, iş insanı Ahmet Demirhan ve eşi Ayşe Demirhan hayatlarını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenler dün toprağa verildi.

Öte yandan Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde önceki gün meydana gelen ve Kazakistan Fahri Konsolosu ve iş insanı Halil Uluer ile 4 kişinin yaşamını yitirdiği kaza anı otoyoldaki MOBESE kamerasına yansıdı.

Kazakistan Fahri Konsolosu Halil Uluer ile 4 kişinin yaşamını yitirdiği kaza anı kamerada | Video

Görüntüde, bir anda kontrolden çıkan otomobilin bariyere ve ardından dijital yön tabelası direğine çarpıp ters dönerek sürüklenmesi yer alıyor.

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Son dakika haberi...Kazakistan Nevşehir Konsolosu Halil Uluer'in kaza anı ortaya çıktı! O anlar MOBESE'ye böyle yansıdı!
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