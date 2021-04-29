Son dakika: Su deposuna düşen çocuk can verdi! Kabus 5 saat sürdü

Oraya çıkacak bir çocuk değildi. Bugün benim başıma geldi yarın bir gün başka bir çocuğun başına da gelebilir. Kuyunun üzerinde demir değil tahta varmış Polis tahtayla birlikte içine düşmüş dedi. Kendimiz çıkardık oradan hastaneye götürüldü. Orda da kalp masajı yapmışlar" diye konuştu. Ayakta durmakta güçlük çeken ve gözyaşı döken anne Kökçül baygınlık geçirdi.