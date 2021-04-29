Son dakika: Thodex soruşturmasında flaş gelişme! 6 şüpheli tutuklandı

9 ŞÜPHELİ TUTUKLAMAYA SEVK EDİLMİŞTİ

Geriye kalan 4 şüpheli 'Suç işleme amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlarından adli kontrol tedbirlerinin uygulanması talebiyle, 9 şüpheli ise 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlarından tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen 9 thodex şüphelisi arasında Faruk Fatih Özer'in abisi Güven Özer ve kız kardeşi Serap Özer de yer aldı.