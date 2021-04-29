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Giriş Tarihi: 29.4.2021 15:23 Son Güncelleme: 29.4.2021 15:29

: soruşturmasında yeni gelişme! Hakimlik savcılığın itirazını reddetti

DHA
Son dakika: Thodex soruşturmasında yeni gelişme! Hakimlik savcılığın itirazını reddetti

haberi: soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Kutuklama talebiyle sevk edilen 6 şüphelinin adli kontrolle serbest bırakılmasına itiraz eden savcılığın talebini değerlendiren hakimlik, tutuklama talebini reddetti.

Son dakika haberi:Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, Thodex soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı'nın serbest bırakılan 6 şüpheli hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesi yönündeki itirazını değerlendirdi. Hakimlik savcının itirazını reddetti.

NE OLMUŞTU?

Thodex soruşturması kapsamında 6 şüpheli 27 Nisan günü 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' ve 'Suç örgütü kurma' suçlarından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.


Hakimlik tutuklanma talebiyle sevk edilen 6 şüpheli hakkında ise suçun kanunda öngörülen ceza miktarının üst sınırları, kanun koruyucu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin son kanun değişiklikleri ile tutuklama hususunda belirtilen tutum ve içtihatları nazara alarak şüpheliler hakkında tutuklama talebinin ayrı ayrı reddine karar vermişti. Hakimlik bu şüpheliler hakkında yurt dışına çıkmamak şeklindeki adli kontrol tedbirini uygulamıştı. Soruşturmayı yürüten savcı da hakimlikten 6 şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesi yönünde itiraz etmişti.

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Son dakika: Thodex soruşturmasında yeni gelişme! Hakimlik savcılığın itirazını reddetti
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