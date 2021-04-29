Son dakika: Thodex soruşturmasında yeni gelişme! Hakimlik savcılığın itirazını reddetti

NE OLMUŞTU?



Thodex soruşturması kapsamında 6 şüpheli 27 Nisan günü 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' ve 'Suç örgütü kurma' suçlarından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.