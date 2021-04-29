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Giriş Tarihi: 29.4.2021 16:55 Son Güncelleme: 29.4.2021 17:13

Son dakika: 'ta kaybolan 2 yaşındaki bulundu

Son dakika: Tokat'ta kaybolan 2 yaşındaki Süleyman Yıldırım bulundu

Son dakika haberine göre; merkeze bağlı Çat beldesi yakınlarındaki Seküdağ Yaylası'nda kaybolan 2 yaşındaki sağ olarak bulundu. Süleyman dün geceden beri her yerde aranmış, operasyona 'Boralar' timi de katılmıştı.

Tokat merkeze bağlı Çat beldesi yakınlarındaki Seküdağ Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan Süleyman-Sema Yıldırım çiftinin 6 çocuğundan Süleyman Yıldırım dün akşam anne ve babasının hayvanları ahıra aldığı sırada ortadan kayboldu. Çocuklarının etrafta olmadığını fark eden Yıldırım çifti, çevrede bir süre arama yaptı ancak Süleyman'ı bulamadı. Bunun üzerine durum jandarma ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri ile ANDA ve DASKUT derneği üyeleri, arama köpeği ve drone ile çocuğu bulmak için arama- kurtarma çalışması başlattı. Belde sakinleri de aramalara eşlik etti. Küçük Süleyman, sahur vaktine kadar arandı ancak izine rastlanılmadı.

Ekipler, bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bölgede arama çalışmalarına devam etti. Orman ve tarım arazilerinin bulunduğu alanda sürdürülen aramalara belde sakinleri de katıldı. Jandarma ekipleri, drone kullanarak havadan da tarama yaptı. Aramalar, yaylanın ağıllar bölgesinde yoğunlaştırıldı.

SÜLEYMAN SAĞ BULUNDU

Tokat merkeze bağlı Çat beldesi yakınlarındaki Seküdağ Yaylası'nda kaybolan 2 yaşındaki Süleyman Yıldırım sağ olarak bulundu.

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Son dakika: Tokat'ta kaybolan 2 yaşındaki Süleyman Yıldırım bulundu
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