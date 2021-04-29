Son dakika: Tokat'ta kaybolan 2 yaşındaki Süleyman Yıldırım bulundu

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri ile ANDA ve DASKUT derneği üyeleri, arama köpeği ve drone ile çocuğu bulmak için arama- kurtarma çalışması başlattı. Belde sakinleri de aramalara eşlik etti. Küçük Süleyman, sahur vaktine kadar arandı ancak izine rastlanılmadı.