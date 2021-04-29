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Giriş Tarihi: 29.4.2021 22:38 Son Güncelleme: 29.4.2021 22:40

Son dakika: 'da 17 günlük tam kapanmanın ilk dakikalarında ceza kesildi

Son dakika: Yalova'da 17 günlük tam kapanmanın ilk dakikalarında ceza kesildi

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla polis ekipleri cadde ve sokaklarda denetimlere başlarken, yasağın ilk dakikalarında izin belgesi bulunmayan 1 kişiye 3 bin 150 TL ceza yazıldı.

Yurt genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasağı saat 19.00'dan itibaren başladı. Yalova'nın önemli noktalarında polis ekipleri kontrol noktaları oluşturdu. Ekipler, yasağa rağmen açık olan işletmelere uyarılarda bulunurken, araçlarıyla dışarıda olan vatandaşlara da izin belgesi sordu.



YASAĞIN İLK DAKİKALARINDA CEZA YAZILDI

Yasağa rağmen sokağa çıkan Hülya. T. (43), polis ekiplerince durduruldu. Ekiplerin sokağa çıkma yasağının başladığını hatırlatıp, izin belgesi sorduğu Hülya T. izin belgesi olmadığını ancak evine gittiğini belirtti. Hülya T.'ye yasağı ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı.

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Son dakika: Yalova'da 17 günlük tam kapanmanın ilk dakikalarında ceza kesildi
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