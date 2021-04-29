Son dakika...İstanbul'da koronavirüs göçü yaşandı! İşte tam kapanma öncesi yol durumu!

Anadolu Otoyolu'nda da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma"nın başlayacağı saat öncesinde yoğunluk yaşandı.Kısıtlama sürecini ve Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen sürücüler, otoyolun Bolu Dağı geçişi ve Gerede-Karadeniz bağlantı noktasında akıcı bir yoğunluğa neden oldu. Kent genelinde ise bu bölgelerin dışında kalan ana arterlerde trafik sakin seyrediyor. Trafik yoğunluğu 08.30 itibarıyla yüzde 51 olarak ölçüldü.



İşte yol durumu: