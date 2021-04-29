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Giriş Tarihi: 29.4.2021 08:31 Son Güncelleme: 29.4.2021 09:10

...'da göçü yaşandı! İşte öncesi !

AA
Son dakika...İstanbul'da koronavirüs göçü yaşandı! İşte tam kapanma öncesi yol durumu!

haberi:29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında sürecek olan tam kapanmaya saatler kaldı. Kısıtlama öncesi ’u terk edenlerin sayısı da arttı. Yollarda yoğunluk yaşandı. Sabah saatlerinde trafik yüzdesi yüzde 50’yi aştı. İşte son dakika haberinin detayları ve yolların durumu

İstanbul'da, tam kapanma tedbirleri öncesi son günde il dışına çıkmak isteyenler, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşturdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dün 19.00'da başlayan kısıtlamanın sona ermesiyle şehir dışına gidecek vatandaşların yola çıktığı gözlendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşmaya başladı. Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru, Ataşehir ile Sultanbeyli arasında trafik arttı.

Tam kapanmanın başlamasına saatler kala İstanbul’da trafik yoğunluğu erken başladı | Video

D-100 Karayolu Ankara istikametinde ise Maltepe ve Kartal ile Pendik ve Tuzla arasında bazı bölgelerde trafik yoğunlaştı. Avrupa Yakası TEM Otoyolu'nda ise Kağıthane ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasında kalan bazı bölgelerde trafik gözlendi.

Anadolu Otoyolu'nda da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma"nın başlayacağı saat öncesinde yoğunluk yaşandı.Kısıtlama sürecini ve Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen sürücüler, otoyolun Bolu Dağı geçişi ve Gerede-Karadeniz bağlantı noktasında akıcı bir yoğunluğa neden oldu. Kent genelinde ise bu bölgelerin dışında kalan ana arterlerde trafik sakin seyrediyor. Trafik yoğunluğu 08.30 itibarıyla yüzde 51 olarak ölçüldü.

İşte yol durumu:

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Son dakika...İstanbul'da koronavirüs göçü yaşandı! İşte tam kapanma öncesi yol durumu!
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