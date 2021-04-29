‘Süper Ay’ büyüledi

Gümüşhane ve Van'da 2021 yılının ilk 'Süper Ay'ı gökyüzü meraklıları için harika görüntüler ortaya çıkardı. Dünya'dan 357 bin 615 kilometre uzaklıkta olması nedeniyle "Süper Pembe Ay" olarak nitelendirilen doğa olayı gökyüzünde muhteşem bir atmosfer oluşturdu. Ortalama dolunaydan yüzde 30 daha parlak ve yüzde 6 ile yüzde 14 arası daha büyük gözlemlenen Süper Pembe Ay, Gümüşhane ve Van'da da izleyenleri mest etti. Gümüşhane'de, gökyüzünde görsel şölen oluşturan doğa olayını fotoğraflayan Metin Aydın'ın kent merkezinden çektiği Ay fotoğrafları sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı. Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu zamanda gerçekleşen Süper Pembe Ay'ın gökbilimciler tarafından Ay yörüngesinin yeryüzüne en yakın olan noktası olarak tanımlandığını kaydeden Aydın, gökyüzündeki bulutların çekilmesiyle birlikte ay fotoğrafını çektiğini söyledi. Aydın, bir sonraki fotoğraf hedefinin 26 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek olan tam "Süper Çiçek Ay Tutulması" olduğunu da sözlerine ekledi.