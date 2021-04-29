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Giriş Tarihi: 29.4.2021 17:18

Şüpheli kamyonetten kaçak akaryakıt çıktı

İHA
Şüpheli kamyonetten kaçak akaryakıt çıktı

'da şüphe üzerine durdurulan kamyonette yapılan aramada 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri tarafından D 400 karayolu Gültepe Kavşağı üzerinde şüphe üzerine durdurulan kapalı kasa minibüste yapılan aramada 3 bin litre akaryakıt, 3 adet bin litre kapasiteli plastik yer üstü tankı, 1 adet Satrifüj pompa ele geçirildi.



Cumhuriyet savcısının talimatına istinaden gözaltına alınan araç sürücüsü S.Ç., hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan işlem başlatılıp Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
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Şüpheli kamyonetten kaçak akaryakıt çıktı
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