Taksici çılgına döndü: Benim arabam nasıl bu hale geldi?





Taksi şoförü Kenan Öztürk, polislere "Arabamı sapa sağlam verdim, ben zaten mağdurum. Aracım bir ay önce yine bağlandı, bugün yine bağlandı, şimdi geliyorum aracım paramparça, nasıl bu hale geldi" diye sorarken, polisler "Hasarın karşılanacak" deyip onu teselli etmeye çalıştı. Öztürk, "Aracımı bağladılar çekici çekerken düşürmüşler. Geçen ay güvenlik kamerası bozuk diye bağladılar, bu sefer de galiba aynı sebepten bağladılar. Böyle bir şey yok, Belediye Başkanı var ya o bize takmış taksicilere. Arabayı sapasağlam veriyorum neden böyle alıyorum ben onu anlamıyorum" diye konuştu. Yol ortasında kalan taksi daha sonra gelen başka bir çekici ile alınarak götürüldü.