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Giriş Tarihi: 29.4.2021 17:17 Son Güncelleme: 29.4.2021 17:17

"Tam kapanma" öncesi kaymakamlıklar önünde "Seyahat izin belgesi" kuyruğu oluştu

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Tam kapanma öncesi kaymakamlıklar önünde Seyahat izin belgesi kuyruğu oluştu

genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanacak 17 günlük "tam kapanma" öncesinde, 'da "seyahat izin belgesi" almak isteyen çok sayıda vatandaş kaymakamlıklar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Tüm yurtta uygulanan tam kapanma öncesinde İstanbul'dan başka illere gitmek isteyen vatandaşlar kaymakamlık önlerinde sabah erken saatlerden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu. Polis ekipleri uzun kuyruk oluşturan vatandaşlara meşke ve mesafe kurallarına uymaları hususunda sık sık uyarıda bulundu. Kaymakamlık yetkilileri, seyahat izin belgesi almak isteyen vatandaşları öncelikle e-Devlet ya da Alo 199 Hattı'na yönlendirdi.

Şişli Kaymakamlığı önünde de uzun kuyruklar oluştu. Polis ekipleri vatandaşları sosyal mesafe ve maske kuralına uymaları konusunda uyarırken, vatandaşlar içeriye salgın tedbirleri kapsamında sırayla alındı.

Öte yandan, bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve 17 Mayıs 05.00'te sona erecek 17 günlük tam kapanma öncesinde adli işlerini tamamlamak isteyen vatandaşların da adliyeler önünde sıra oluşturdukları görüldü.

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"Tam kapanma" öncesi kaymakamlıklar önünde "Seyahat izin belgesi" kuyruğu oluştu
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