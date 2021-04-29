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Giriş Tarihi: 29.4.2021 23:55

Tam kapanma sonrası yollardaki denetimler artırıldı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Tam kapanma sonrası yollardaki denetimler artırıldı

43 ilin bağlantı noktasında tedbirlerine yönelik denetimler artırıldı. Araçlar bir bir durdurularak polis ekiplerince sürücü ve yolcuların seyahat izin belgeleri edildi.

"Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında başlayan "tam kapanma" sonrasında karayollarında polis ekipleri tarafından denetimler sıkılaştırıldı.

BELGELER KONTROL EDİLDİ

Ekipler bağlantı noktasından geçen şehirlerarası yolcu otobüslerini ve diğer araçları durdurarak kontroller gerçekleştirdi. Denetimlerde hem sürücülerin hem de yolcuların belgelerine bakıldı. Denetimlerin gece boyunca devam ettiği kentteki bağlantı yolunda zaman zaman kısa süreli olarak araç kuyrukları oluşarak trafik durma noktasına geldi.

Öte yandan kent merkezinde de kontrol noktalarında polis ekipleri güzergâhtan geçen araçları durdurarak izin belgelerini bir bir kontrol etti.

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Tam kapanma sonrası yollardaki denetimler artırıldı
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