Tam kapanma sonrası yollardaki denetimler artırıldı

BELGELER KONTROL EDİLDİ

Ekipler bağlantı noktasından geçen şehirlerarası yolcu otobüslerini ve diğer araçları durdurarak kontroller gerçekleştirdi. Denetimlerde hem sürücülerin hem de yolcuların belgelerine bakıldı. Denetimlerin gece boyunca devam ettiği kentteki bağlantı yolunda zaman zaman kısa süreli olarak araç kuyrukları oluşarak trafik durma noktasına geldi.