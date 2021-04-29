Tam kapanma sonrası yollardaki denetimler artırıldı

"Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında başlayan "tam kapanma" sonrasında karayollarında polis ekipleri tarafından denetimler sıkılaştırıldı.
BELGELER KONTROL EDİLDİ
Ekipler bağlantı noktasından geçen şehirlerarası yolcu otobüslerini ve diğer araçları durdurarak kontroller gerçekleştirdi. Denetimlerde hem sürücülerin hem de yolcuların belgelerine bakıldı. Denetimlerin gece boyunca devam ettiği kentteki bağlantı yolunda zaman zaman kısa süreli olarak araç kuyrukları oluşarak trafik durma noktasına geldi.
Öte yandan kent merkezinde de kontrol noktalarında polis ekipleri güzergâhtan geçen araçları durdurarak izin belgelerini bir bir kontrol etti.