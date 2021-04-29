Tam kapanmaya saatler kala İstiklal Caddesi ve Eminönü doldu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanmaya saatler kala 17 günlük kısıtlama nedeniyle alışveriş için vatandaşlar eminönüne ve İstiklal Caddesine akın ettiler. İstiklal Caddesinde ve Eminönü meydanında yoğunluk oluşması ile birlikte polis ve zabıta ekipleri sık sık devriye atıp anons yaparak sosyal mesafe kuralını hatırlattı.

İstiklal Caddesi'nde yoğunluk ile birlikte yapılan tüm uyarılara ve kontrollere rağmen bazı vatandaşların maskelerini çene altına indirdikleri görüldü.

Kısıtlama başladıktan sonra İstiklal Caddesinde sadece turistlerin gezebileceği kalabalığa izin verilmeyeceği kaydedildi.