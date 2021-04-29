Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Tam kapanmaya saatler kala İstiklal Caddesi ve Eminönü doldu
Giriş Tarihi: 29.4.2021 21:12

Tam kapanmaya saatler kala ve doldu

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Tam kapanmaya saatler kala İstiklal Caddesi ve Eminönü doldu

’da tam kapanmaya saatler kala ve meydanında 17 günlük kısıtlama öncesinde vatandaşlar alış veriş için yoğunluk oluşturdu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanmaya saatler kala 17 günlük kısıtlama nedeniyle alışveriş için vatandaşlar eminönüne ve İstiklal Caddesine akın ettiler. İstiklal Caddesinde ve Eminönü meydanında yoğunluk oluşması ile birlikte polis ve zabıta ekipleri sık sık devriye atıp anons yaparak sosyal mesafe kuralını hatırlattı.

İstiklal Caddesi'nde yoğunluk ile birlikte yapılan tüm uyarılara ve kontrollere rağmen bazı vatandaşların maskelerini çene altına indirdikleri görüldü.

Kısıtlama başladıktan sonra İstiklal Caddesinde sadece turistlerin gezebileceği kalabalığa izin verilmeyeceği kaydedildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tam kapanmaya saatler kala İstiklal Caddesi ve Eminönü doldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA