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Giriş Tarihi: 29.4.2021 13:02 Son Güncelleme: 29.4.2021 13:14

Tam kapanmaya saatler kala oraya koştular! Kuyruk uzadı, maske de, mesafe de unutuldu... DHA

Türkiye, bu akşam saat 19.00 itibarıyla tam kapanmaya geçiyor. 17 gün sürecek tam kapanmada üretim, sağlık, gıda, medya vb. alanda çalışanlar dışında herkes evinde olacak. Çiftçiler de muafiyetten belgelendirme şartı ile yararlanacak. Kısıtlamaya saatler kala kısıtlamadan muaf olmak isteyen çiftçiler akın akın Tarım ve Orman Müdürlüğü şubelerine akın etti. Tedirgin eden görüntüler bu kez Aydın'dan geldi.

Aydın Kuşadası'nda, 17 günlük tam kapanma öncesi çiftçiler, izin belgesi almak için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde yoğunluk oluşturdu. Giriş kuyruğundaki bazı kişilerin maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.





Türkiye genelinde, koronavirüse yönelik önlemler kapsamında, 29 Nisan- 17 Mayıs'ta uygulanacak tam kapanmada çiftçilerin muaf olacağının açıklanması üzerine Kuşadası'ndaki çiftçiler, bugün de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne akın etti.