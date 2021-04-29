Telefon dolandırıcıları bir yaşlıyı daha kandırdı!

Olay, Şişli Feriköy'de geçen hafta meydana geldi.kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan iki kişi 65 yaşındaki M.Ç isimli kişiyi arayarak "Kimlik bilgilerin terör örgütünün eline geçti" diyerek kandırdı. 'Bankadaki ve evindeki paralarla ziynet eşyalarını bir poşete koyarak bildirdiğimiz adrese götür' dedi. M.Ç evindeki 10.000 dolar, 8 altın bilezik, 21 adet çeyrek altın, 2 adet yarım altın, 8 adet altın yüzüğü poşete koyarak söylenen adrese götürdü. İki şüpheli yaşlı adamı takip ederek bildirdikleri adrese bırakılan poşeti alarak kayıplara karıştı.



ŞÜPHELİLER GÜVENLİK KAMERASINDAN TAKİP EDİLEREK YAKALANDI



Güvenlik kamerası görüntülerinde yaşlı adamın evinden poşet ile çıkıp kendisini takip eden iki kişiye poşeti vermesi ve kaçışları kaydedildi.

Dolandırıldığını anlayan M.Ç, polise giderek şikayetçi oldu. Şişli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaşlı adamı evinden çıkışından itibaren güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Kamera görüntülerinden eşkali belirlenen iki şüpheli B.P ile M.A evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı.



İki şüpheli B.P ve M.A ifadelerinin alınmasının ardından 'Nitelikli dolandırıcılık' sucundan adliyeye sevk edildi. Şüpheliler mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.



Şüphelilerin kaçtığı araç sürücüsü F.B. de gözaltına alındı. F.B savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.