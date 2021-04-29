Tuzluca'dan Biden'a kınama

Tuzluca İlçesinde bağlı Gedikli Köyünde bulunan ve 2003 yılında yapılan kazı sonucunda ortaya çıkarılan toplu mezardan 96 Müslüman'ın kemiklerinin bulunmasından sonra, buraya anıt mezar yapıldı.

1915 yıllarında Ermeni çeteleri tarafından şehit edilen 96 Müslüman için yapılan anıt mezarı ziyaret eden Türkan, şehitlerin ruhlarına dualar okudu.

Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Biden'ın bu açıklamasını tarihsel çelişkili ve vicdanları sızlatan bir açıklama olduğuna dikkat çeken Türkan, "Bunu kabullenemez talihsiz bir açıklama olarak değerlendiriyoruz. Biz Ermenistan sınırında yaşayan bölge halkı olarak, Ermeni çetelerince toplu katliamlara maruz kaldık. Iğdır'da, Tuzluca'da Hakmemmet, Oba köylerinde ve şu anda bulunduğumuz Gedikli köyünde katliamların yapıldığı toplu mezarlar bulunmaktadır. Bu toplu mezarlar, Ermeni çetelerince haince yapılmış Müslümanlar aittir. Sayın Biden, birileri sizi kandırıyor mı, ya da siz art niyetliminsiniz? Bilmiyorum, Ama gelin sizi burada misafir edelim. Burada sivil, yaşlı, çocuk ve hamile kadın vahşice katledilen Müslüman toplu mezarlı göreceksiniz. Sadece burada Gedikli Köyünde 96 insanımız katledildi." dedi.

1915 yıllarında Ermenilere tarafından silahlarla donatılmış Hıncak ve Taşnak çetelerinin buradaki Müslüman köylerinde inanılmaz katliamlar yapmış olduğunu belirten Türkan, şu görüşlere yer verdi: "Burada Ermeni çetelerince yapılan katliamlara tanıklık eden açılmış toplu mezarlar, daha açılmamış mezarlar ve tarih arşivlerinde var, bu araştırıldığında görülecektir. Bizzat o dönemde katliamlarda rol almış çete mensupları bunun yıllar sonra itiraf etmişlerdir. O dönemde olaylara katılmış örgüt elamanlarının bölgedeki hamile kadınları öldürmeden önce karnındaki bebeğin erkek mi kız mı şekliden iddia girdiklerini süngülerle Anadolu kadının karını deştikleri itiraf etmişlerdir. Bir başkan tarih kayıtlarına düşmüş not var, çete üyelerinin yaptıkları futbol müsabakalarında kale direği olarak maalesef şehit Müslümanların başlarını kullanırmışlar. Bu onlar o çete üyelerinin tarih arşivlerine düşmüş kendi itiraflarıdır. Dolaysıyla bölgede katledilen Müslüman halkı, toplu mezarlarda yatan Müslüman bölge halkı, ama ne hikmetse yapılan açıklama tam tersidir. Bu tarihe atılmış iftiradır, Anadolu'ya iftardır, Türk milletine iftiradır, Türkiye'ye iftiradır, İslam alemine iftiradır, Bu talihsiz açıklamayı kınıyoruz."