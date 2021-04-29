Zonguldak Karadeniz Ereğlisi'ndeki Özel Echomar Hastanesi'nde İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Karaçöp ile 2 uzman doktor, uyguladıkları tedaviyle Wilson (Nörolwllson) hastalarının hayata tutunmalarını sağlayarak umut ışığı oldular. Hastanenin İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Karaçöp, tedavi gören Wilson tanılı Birtan B.'yi başarıyla tedavi ettiklerine söyledi. Wilson hastalığı karaciğer, beyin, böbrek, göz, kemik iliği ve diğer hayati organlarda aşırı miktarda bakır birikmesi sonucu gelişen genetik geçişli metabolik bir rahatsızlık.