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Giriş Tarihi: 30.4.2021 06:16

’ta yolcu otobüsü şarampole düştü

AA
Uşak’ta yolcu otobüsü şarampole düştü

’ın ilçesinde şarampole düşen yolcu otobüsündeki 2 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, 11 yolcu bulunan otobüsün İzmir’den Ankara’ya gittiği öğrenildi

Alınan bilgiye göre, Uşak- Afyon karayolunda S.P. yönetimindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü.

Kazada sürücü ile yolcu H.A. yaralandı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Ayrıca, 11 yolcu bulunan otobüsün İzmir'den Ankara'ya gittiği öğrenildi.

Kaza yapan otobüsteki yolcular, başka otobüse yönlendirildi.

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Uşak’ta yolcu otobüsü şarampole düştü
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